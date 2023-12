JUVENTUS ROMA Streaming TV, dove vedere Gratis con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Roma Streaming. Alle ore 20:45 di oggi sabato 30 dicembre 2023, si gioca l’ultima partita dell’anno con il posticipo Juve-Roma all’Allianz Stadium di Torino valido per la 18esima giornata di Serie A. La Juventus ha ottenuto più vittorie contro la Roma in Serie A rispetto a qualsiasi altra squadra, con un totale di 85 vittorie. Solo Lazio e Inter hanno superato questo record, con 86 e 87 vittorie rispettivamente. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Allegri e Mourinho? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Roma streaming gratis e diretta video tv.

La Juventus ha ottenuto 10 vittorie in casa su 12 partite contro la Roma in Serie A dal 2012. Solo contro l’Udinese hanno avuto più successi interni nel campionato italiano durante lo stesso periodo.

Juventus-Roma Streaming, probabili formazioni



L’allenatore della Juventus, Allegri, ha annunciato che Chiesa, Locatelli e Vlahovic sono tornati disponibili, ma il loro tempo di gioco sarà valutato. Sono in preallarme Yildiz, Nicolussi Caviglia e Milik. Le mezzali saranno McKennie e Rabiot. A destra giocherà Weah al posto di Cambiaso, squalificato, mentre a sinistra toccherà a Kostic. In difesa saranno schierati Gatti, Bremer e Danilo, mentre in porta ci sarà Szczesny.

Nella Roma, l’allenatore Mourinho ha confermato il recupero di Dybala, che sta continuando a migliorare e ha maggiori possibilità di partire titolare accanto a Lukaku. In centrocampo ci saranno Paredes, Cristante e Bove. Sui lati giocheranno Kristensen a destra e Spinazzola a sinistra. In difesa ci saranno Mancini, Llorente e Ndicka a protezione di Rui Patricio. Kumbulla non è ancora stato convocato.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

Squalificati: Cambiaso, Fagioli, Pogba. Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Kean.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore José Mourinho.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling.

Juventus-Roma in diretta tv con DAZN. Escludendo 2004/05 e 2005/06, questa è l'ottava volta che la Juventus raccoglie almeno 40 punti nelle prime 17 giornate nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A; nelle precedenti sette, i bianconeri hanno sempre vinto poi lo Scudetto (quattro volte con Massimiliano Allegri in panchina).

Juventus-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN. La Juventus ha subito al massimo un gol in tutte le ultime 13 partite casalinghe di campionato (sette reti incassate nel periodo); i bianconeri non fanno meglio da una serie di 25 gare interne con al massimo una rete concessa, registrata tra ottobre 2017 e gennaio 2019, con Massimiliano Allegri in panchina.

