Napoli-Monza Streaming TV, dove vedere Gratis con Cellulare Tablet PC: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli-Monza Streaming. Il 18° turno del campionato di Serie A si aprirà con la partita tra Napoli e Monza al Maradona. Napoli sta attraversando un periodo di difficoltà in casa, con solo tre vittorie fino ad ora. La squadra è senza Osimhen e Politano per la partita di stasera a causa delle espulsioni nell’ultima partita. Monza ha perso le ultime due partite contro il Milan e la Fiorentina. Il bilancio tra Napoli e Monza nelle competizioni casalinghe è equilibrato, con due vittorie per parte e tre pareggi. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Mazzarri e Palladino? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Monza streaming gratis e diretta video tv.

Napoli-Monza probabili formazioni



Mazzarri, allenatore della squadra di calcio, si trova in difficoltà a causa delle assenze per infortunio e squalifica dei suoi giocatori. Natan sarà fuori campo per due mesi, ma Lobotka ha ripreso ad allenarsi e dovrebbe essere in grado di giocare fin dall’inizio. Ci sarà anche una scelta da fare in attacco, con Politano e Osimhen squalificati: Raspadori e Lindstrom saranno i sostituti. In difesa, Pablo Marì sarà sostituito da Izzo, con D’Ambrosio che si sposterà sulla sinistra. A centrocampo, si sta valutando tra Ciurria e Pereira, ma sembra che Ciurria sia il favorito. Infine, Mota giocherà come trequartista, dietro a Colombo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Russo, Cajuste, Gaetano, Zerbin, Raspadori.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Pedro Pereira, Pessina, Akpa Akpro, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. Allenatore: Palladino. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Bettella, Cittadini, F. Carboni, Birindelli, Gagliardini, Machin, Kyriakopoulos, Bondo, V. Carboni, Vignato, Maric.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. ASSISTENTI: Zingarelli-Barone. IV UFFICIALE: Rutella. VAR: Valeri. ASS. VAR: S. Longo.

Napoli-Monza Diretta TV



Napoli-Monza, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18:30 di oggi venerdì 29 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il Napoli ha subito otto degli ultimi nove gol in Serie A nel secondo tempo, quattro dei quali nell’ultimo quarto d’ora di gioco: da inizio novembre soltanto Udinese (7) e Sassuolo (6) hanno subito più gol degli Azzurri in Serie A dal 76’ in avanti (quattro appunto).

Napoli-Monza Streaming Gratis anche in italiano



Napoli-Monza streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La prima doppietta di Khvicha Kvaratskhelia in Serie A è stata realizzata proprio contro il Monza, il 21 agosto 2022; in caso di gol, la squadra lombarda diventerebbe la seconda con tre gol subiti dal georgiano nella competizione, dopo il Verona.

Napoli-Monza Streaming Live alternativa Online?

Napoli-Monza non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. Patrick Ciurria è il centrocampista che ha effettuato più tiri in questo campionato senza segnare (25); l’esterno del Monza nello scorso torneo segnò i suoi primi tre gol in Serie A tra la 17ª e la 20ª giornata.