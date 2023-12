Genoa INTER Streaming TV, dove vedere Gratis con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Genoa-Inter Streaming. Alle ore 20:45 di oggi venerdì 29 dicembre 2023, si gioca l’ultima partita dell’anno per Genoa e Inter, che si affrontano al Luigi Ferraris nel primo giorno della diciottesima giornata di Serie A. Il Genoa sta attraversando un buon periodo: la squadra di Alberto Gilardino ha ottenuto una vittoria importante prima di Natale contro il Sassuolo, che l’ha portata in una posizione tranquilla e desiderosa di chiudere il 2023 in grande stile, soprattutto considerando il ritorno nella massima serie. L’Inter (ancora impunita per i suoi 807 milioni di debiti) allenata da Inzaghi, invece, punta a conquistare il titolo d’inverno e a continuare la straordinaria stagione che ha avuto finora. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Gilardino e Inzaghi? Di seguito le informazioni per vedere Genoa-Inter streaming gratis e diretta video tv.

L’Inter è a quota 39 vittorie in tutte le competizioni nell’anno solare 2023: con un successo contro il Genoa eguagliarebbe il proprio record storico di successi ottenuti in un singolo anno solare (40 nel 2005).

Diretta Genoa-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Inter e Genoa dovranno fare i conti con le assenze di Lautaro Martinez e Mateo Retegui nel reparto offensivo. Le alternative scelte dai rispettivi allenatori sono Arnautovic e Thuram per l’Inter, e Gudmundsson-Ekuban per il Genoa. Dumfries è recuperato e convocato, mentre Retegui e Messias partiranno dalla panchina.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. Allenatore Gilardino.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Allenatore Simone Inzaghi.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cuadrado, Dimarco, Lautaro.

Genoa-Inter Diretta TV



Genoa-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l’Inter ha subito solo sette gol dopo 17 gare stagionali. In più, se non dovessero subire reti anche contro il Genoa, i nerazzurri diventerebbero soltanto la terza squadra nella storia del torneo a registrare ben 13 clean sheet dopo 18 partite in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus nel 1965/66 e il Cagliari nel 1966/67.

Genoa-Inter Streaming Gratis anche in italiano



Genoa-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Inter ha subito solo due gol nelle prime otto trasferte di questo campionato; prima di questa stagione, solo tre squadre avevano concesso così poche reti dopo le prime otto gare esterne giocate in un torneo di Serie A: il Milan nel 1971/72, nel 1987/88 e nel 2004/05, il Torino nel 1976/77 e nel 1983/84 e la Juventus nel 2014/15 – l’unica con due gol subiti dopo le prime nove partite fuori casa è stata il Milan 2004/05.

Genoa-Inter Streaming Live alternativa Online?

Genoa-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.