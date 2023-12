Premier League: Il problema dei raccattapalle che rallentano la ripresa del gioco

Il portiere tedesco Bernd Leno (31 anni) è stato oggetto di fischi martedì durante la partita in trasferta della sua squadra, il Fulham, contro il Bournemouth per la 19ª giornata della Premier League inglese.

Era il 74º minuto di gioco e il Fulham stava perdendo 2-0, quando Leno aspettava che un raccattapalle gli passasse il pallone per riprendere il gioco. In quel momento, il portiere esperto, apparentemente agitato e arrabbiato per la lentezza del giovane, lo ha spinto leggermente dopo aver preso il pallone dalla sua mano.

Gli spettatori posizionati proprio dietro la porta hanno reagito con fischi, insulti e altri gesti di disapprovazione nei confronti del tedesco. I fischi sono continuati e risuonavano nello stadio Vitality ogni volta che toccava il pallone.

Leno, che aveva ricevuto un cartellino giallo all’inizio del secondo tempo, non è stato sanzionato per questo ultimo incidente. Tuttavia, in seguito si è avvicinato al raccattapalle, lo ha abbracciato e si è scusato con lui. Inoltre, ha alzato la mano in segno di perdono verso i tifosi locali.

Il tecnico del Fulham, Marco Silva, ha difeso Leno, sostenendo che non ha spinto il raccattapalle, ma semplicemente lo ha toccato. Secondo lui, il portiere “voleva giocare velocemente” e i raccattapalle sembravano non voler collaborare. “Non so chi abbia dato loro istruzioni per trattenere sempre il pallone e ritardare il gioco“, ha detto l’allenatore portoghese.

Secondo il quotidiano britannico The Guardian, nonostante Leno, 31 anni, si sia scusato in campo per quanto accaduto, potrebbe affrontare sanzioni da parte dell’Associazione Calcistica Inglese.

Was geht bitte bei Leno ab?? pic.twitter.com/0JKtQyagB5 — ❤️🤍🐐 (@flori0910) December 26, 2023