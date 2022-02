GENOA-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: PirloTV Facebook YouTube SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Genoa-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi venerdì 25 febbraio 2022, il Genoa di Blessin riceve allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova) la visita dell’Inter di Simone Inzaghi nel match valido per la 27a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Genoa-Inter streaming gratis e diretta video tv. Si gioca dopo Milan-Udinese delle ore 18:45.

Dopo la squalifica tornano Brozovic e Bastoni e l’Inter spera di cambiare marcia dopo la frenata delle ultime giornate. Nelle ultime sette partite con il Genoa i nerazzurri hanno sempre vinto senza incassare gol. Lautaro Martinez, a secco da 7 partite, cerca la sua prima rete contro i rossoblu. La squadra di Blessin è a -6 dalla zona salvezza. Finora per il Genoa è stata una stagione negativa con un solo successo (a Cagliari, il 12 settembre 2021), 13 pareggi e 12 sconfitte.

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj, Rovella; Amiri; Ekuban, Destro. Allenatore Alexander Blessin. A disposizione in panchina: Marchetti, Semper, Cambiaso, Ghiglione, Calafiori, Masiello, Melegoni, Portanova, Gudmundsson, Yeboah. Indisponibili: Bani, Criscito, Piccoli, Vanheusden. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rovella, Sturaro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Gagliardini, Darmian, Vecino, Vidal, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: Correa, Gosens. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Vidal.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Prenna e Vecchi. Quarto uomo: Colombo. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Tolfo.

Genoa-Inter in diretta tv con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Alexander Blessin potrebbe diventare il secondo allenatore nell’era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A (dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008). Più in generale il Genoa non impatta cinque gare consecutive nella massima serie dal maggio 1993.

Genoa-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Nelle ultime 13 partite di Serie A tra Genoa e Inter giocate al Ferraris, c’è stato un solo pareggio, 0-0 nel maggio 2013. Completano il parziale cinque successi rossoblu e sette nerazzurri (inclusi i tre più recenti).

Alexander Blessin, tecnico del Genoa: “Tutti crediamo alla salvezza. Io ci credo, questo deve essere chiaro: non molliamo assolutamente di un millimetro. L’Inter ha perso l’ultima partita e ora verrà qui e vorrà assolutamente vincere la gara: avrà maggiore possesso palla, ha grandi qualità individuali, ma noi dovremo non farli giocare, essere aggressivi, metterli in difficoltà. Per noi sarà una partita difficile”.