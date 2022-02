MILAN-UDINESE Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vederla: PIRLOTV, DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Milan-Udinese Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 italiane di oggi venerdì 25 febbraio 2022, rossoneri di Stefano Pioli ospitano al Meazza i friulani nell’anticipo della 27a giornata di Serie A. Si gioca prima di Genoa-Inter delle ore 21.

Chi vincerà oggi?

Reduci dall’1-1 con la Salernitana i rossoneri tentano l’allungo in testa alla classifica. Nelle ultime due partite in casa non hanno subito gol e contro l’Udinese ha perso solo una delle ultime 14 partite interne di campionato (0-1 nel settembre 2016 firmato da Stipe Perica). La sfida di andata è terminata 1-1. Dall’inizio del 2022 l’Udinese ha raccolto solo cinque punti in campionato (1 vinta, 2 pareggi, 3 perse), meglio solo di Empoli e Bologna. Di seguito le informazioni per vedere Milan-Udinese streaming gratis e diretta tv.

Diretta Milan-Udinese Streaming, presentazione match e probabili formazioni



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Rebic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N Perez; N Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Benkovic, Jajalo, Soppy, Arslan, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Success, Nestorovski.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.

Milan-Udinese Diretta al posto di Rojadirecta TV



Milan-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Milan-Udinese sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Milan-Udinese Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Milan-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Milan-Udinese Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Milan-Udinese non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.