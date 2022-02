EMPOLI-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PIRLOTV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Empoli-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 26 febbraio 2022, la Juventus di Max Allegri (quarta in classifica con 47 punti) fa visita allo Stadio Castellani all’Empoli di Andreazzoli, che si trova in 12esima posizione a quota 31, per la 27a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Empoli-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Gli ultimi scontri diretti disputati ad Empoli potrebbero stemperare le aspettative di alcuni tifosi dei Bianconeri, visto che la loro squadra ha segnato per prima in appena due degli ultimi sei scontri diretti ufficiali qui disputati. Tuttavia, c’è un chiaro incentivo per la Vecchia Signora a cambiare questa tendenza, dato il record di quando ha segnato per prima nelle trasferte in questa stagione di campionato (5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). La Juventus è imbattuta da 12 partite di Serie A, eguagliata la miglior striscia della scorsa stagione sotto Andrea Pirlo, e a due gare di distanza dalle 14 consecutive con Sarri nel 2019/20.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione in panchina: Furlan, Ismajli, Tonelli, Luperto, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Vere, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, De Winter, Locatelli, Miretti, Akè, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Paulo Dybala, McKennie, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Palermo e Perrotti. Quarto Uomo: Fourneau. Var: Valeri. Assistente Var: Muto.

Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata, l’Empoli potrebbe restare imbattuto per due partite consecutive nella stessa Serie A contro la Juventus per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 1998/99 (1V, 1N). I bianconeri non perdono le due sfide stagionali contro una formazione neopromossa dal 2012/13 (v Sampdoria).

Empoli-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision).

Nonostate il successo nella sfida dello scorso agosto, l’Empoli ha segnato soltanto quattro reti nelle ultime 13 gare di Serie A contro la Juventus, non trovando mai più di una rete a partita nel parziale. L’ultima occasione in cui i toscani hanno realizzato più di un gol contro i piemontesi risale al pareggio per 3-3 del gennaio 2004.

Empoli-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it).

L’Empoli non vince da nove partite di Serie A, la sua striscia più lunga senza successi da novembre 2018 (10, sempre sotto la guida di Andreazzoli). Inoltre i toscani potrebbero restare a secco di reti per due incontri di fila nel massimo campionato per la prima volta dal dicembre 2018.

La sfida tra Empoli-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Se da una parte l’Empoli è la squadra che ha incassato più tiri nello specchio nella Serie A in corso (150), dall’altra solo il Torino (72) ne ha subiti meno della Juventus (79) finora. I toscani sono, al pari della Salernitana, la peggior difesa del primo quarto d’ora di partita (11 gol presi) e più in generale dei primi tempi (26).