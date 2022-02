Lazio-Napoli Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere il match: PirloTV DAZN Sky Video?

Dove vedere Diretta Lazio-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:50 italiane di oggi domenica 27 febbraio 2022, la Lazio dell’ex Maurizio Sarri (sesta in classifica con 43 punti) riceve la visita allo Stadio Olimpico di Roma del Napoli di Luciano Spalletti, che si trova in terza posizione a quota 54. Si gioca per la 27a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Diretta Lazio-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Napoli è stato eliminato dalle competizioni europee a metà settimana, perdendo 2-4 (risultato aggregato 3-5) contro un Barcellona rampante, ma nel big match contro la Lazio ha la possibilità di riscattarsi raggiungendo la vetta della classifica, visto che Milan e Inter sono state stoppate rispettivamente da Udinese e Genoa. I pareggi consecutivi per 1-1 in campionato hanno rallentato i progressi degli uomini di Spalletti negli ultimi tempi, ed un altro pareggio qui vedrebbe il Napoli pareggiare tre partite consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2014.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Acerbi, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Adekanye, Lazzari.

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in pancina: Meret, Idasiak, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Mertens, Ounas, Petagna. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Anguissa, Lobotka, Lozano, Malcuit, Tuanzebe.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Passeri e Tegoni. Quarto uomo: Cosso. Var: Massa. Assistente Var: Preti.

La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più sfide in Serie A: 52 in 131 precedenti; 41 pareggi e 38 successi dei biancocelesti completano il quadro. Più nel dettaglio, i partenopei hanno ottenuto otto successi nelle ultime 10 gare (2P) contro i biancocelesti in campionato, segnando ben 27 reti e subendone soltanto 10 nel periodo.

Lazio-Napoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Lazio-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Lazio ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Napoli in campionato, senza subire alcun gol, dopo che aveva registrato sei sconfitte interne di fila contro i partenopei incassando 2.7 reti di media.

Lazio-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Lazio-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Lazio ha perso soltanto una delle ultime 25 partite interne di campionato (19V, 5N): 0-2, contro la Juventus, lo scorso novembre.

Lazio-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Lazio-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Nel 2022, il Napoli è sia la squadra che ha guadagnato più punti (15 in 7 gare) in Serie A, sia quella che ha subito meno reti (solo quattro).