ATALANTA-SAMPDORIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV Serie A , dove vedere il match : PirloTV DAZN o Sky Video?

Dove vedere Diretta Atalanta-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:50 italiane di oggi lunedì 28 febbraio 2022, la Atalanta di Gasperini (quinta in classifica con 44 punti) riceve la visita al Gewiss Stadium di Bergamo della Sampdoria di Giampaolo, che si trova in 15esima posizione a quota 26. Si gioca in chiusura della 27a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Sampdoria streaming gratis e diretta tv.

Atalanta-Sampdoria Serie A Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Risultati altalenanti per la squadra di Gasperini, reduce dalla vittoria per 3-0 contro l’Olympiacos che è valsa il passaggio agli ottavi di Europa League. In campionato però i nerazzurri hanno ottenuto solo 3 punti in 5 partite, con i pareggi contro Inter, Lazio e Juventus e le sconfitte contro Cagliari e Fiorentina.

L’Atalanta avrà l’occasione di riscattarsi contro la Sampdoria per avvicinarsi al quarto posto e continuare la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra di Giampaolo è invece reduce dalla vittoria per 2-0 contro l’Empoli che l’ha portata a +4 sulla zona retrocessione. I blucerchiati hanno dunque bisogno di punti per poter raggiungere senza problemi la salvezza.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Cittadini, Maehle, G Pezzella, Pessina, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Zapata, Miranchuk, Palomino, Muriel. Squalificati: Demiral, Djimsiti. Diffidati: Toloi, Zappacosta, De Roon.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore Giampaolo. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Magnani, Yoshida, Augello, Vieira, Sensi, Trimboli, Giovinco, Supriaha. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Bereszynski, Candreva. Diffidati: Murru, Rincon, Thorsby.

Dopo una serie di sei successi di fila in campionato, l’Atalanta ha vinto soltanto una delle ultime otto gare (4N, 3P) di Serie A: 6-2, contro l’Udinese a gennaio; la Dea potrebbe inoltre registrare almeno sei match consecutivi senza vittoria nel torneo per la prima volta dall’ottobre 2018 (sette in quel caso).

Atalanta-Sampdoria Diretta al posto di Rojadirecta TV



Atalanta-Sampdoria in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nelle ultime 13 sfide di Serie A tra Atalanta e Sampdoria, in casa dei bergamaschi, si è registrato soltanto un pareggio: 0-0 nel marzo 2013; sette successi della Dea, contro cinque dei blucerchiati completano il parziale. La Sampdoria, però, ha vinto tre delle quattro trasferte (1P) più recenti di campionato contro l’Atalanta.

Atalanta-Sampdoria Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Atalanta-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei sfide (1N, 1P) contro la Sampdoria in Serie A, dopo che aveva conquistato soltanto un successo nelle sei precedenti (1N, 4P).

Atalanta-Sampdoria Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Atalanta-Sampdoria non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Sampdoria (13) e Atalanta (12) sono le due squadre che intercettano in media più palloni a partita nel campionato in corso.