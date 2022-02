Il messaggio dell’ucraino Ruslan Malinovsky (Atalanta) dopo la doppietta contro l’Olympiacos in Europa League: “Niente guerra in Ucraina”. Il giocatore dell’Atalanta ha segnato al 66′ e al 69′, dopo che al 40′ i bergamaschi erano passati in vantaggio con Joakim Mæhle di 24 anni.

