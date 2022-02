ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vederla: Prime Video, DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Atletico Madrid-Manchester United Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 23 febbraio 2022, l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone ospita allo Stadio Wanda Metropolitano il Manchester United di Ralf Rangnick nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022. Gli spagnoli si sono qualificati piazzandosi al 2° posto nel Gruppo B alle spalle del Liverpool, mentre gli inglesi hanno vinto il Gruppo F precedendo il Villarreal.

Chi vincerà oggi? Presentazione match



Primo round al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Manchester United negli ottavi di finale di Champions League. Colchoneros e Red Devils si sfidano per la prima volta nella storia nella competizione, ritrovandosi contro trent’anni dopo l’unico precedente in Coppa delle Coppe. In palio un posto nei quarti che potrebbe dare una svolta alla stagione delle due formazioni, finora altalenanti nel rendimento. L’Atletico ha vinto solo due delle ultime quattro partite, mentre lo United è in ripresa ed è reduce da due successi di fila. Di seguito le informazioni per vedere Atletico Madrid-Manchester United streaming gratis e diretta tv.

Diretta Atletico Madrid-Manchester United Streaming: probabili formazioni



Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Felipe, Savic, Reinildo; Correa, De Paul, Kondogbia, Lodi; Felix, Suarez. Allenatore: Simeone. A disposizione in panchina: Lecomte, Gimenez, Hermoso, Vrsaljko, Herrera, Lemar, Serrano, Moreno, Griezmann, Cunha, Christian.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Fernandes, Sancho; CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore: Rangnick. A disposizione in panchina: Henderson, Heaton, Bailly, Lindelof, Jones, Telles, Wan-Bissaka, Matic, Fred, Mata, Elanda, Lingard.

Arbitro: Hategan (Romania). Guardalinee: Grigoriu e Gheorghe. 4° Uomo: Petrescu. VAR: Irrati (Italia). AVAR: Mariani (Italia).

Da un lato l’Atletico Madrid ha perso tutte le ultime 4 partite di Champions League disputate contro squadre inglesi, dall’altro il Manchester United ha vinto solo una delle precedenti 7 trasferte in Spagna nella fase a eliminazione diretta di Champions League (4 pareggi e 2 sconfitte), battendo il Deportivo de La Coruña 2-0 nell’aprile 2002 grazie ai goal di David Beckham e Ruud van Nistelrooy.

Atletico Madrid-Manchester United Diretta al posto di Rojadirecta TV



Atletico Madrid-Manchester United in tv trasmessa in esclusiva in diretta streaming dalla piattaforma Amazon Prime Video, visibile tramite app per gli abbonati Prime anche su tutte le smart tv di ultima generazione.

Se i Colchoneros dovessero andare a segno, realizzerebbero la rete numero 500 del club fra la vecchia Coppa dei Campioni (100) e l’attuale Champions League (399 attualmente realizzati). In questo caso sarebbero la quarta società a tagliare il traguardo dopo Barcellona (624), Bayern Monaco (759) e Real Madrid (1001).

Atletico Madrid-Manchester United Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Atletico Madrid-Manchester United streaming gratis su Amazon Prime Video anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'apposita applicazione.

Atletico Madrid-Manchester United Streaming alternativa Rojadirecta?

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Antoine Griezmann è il miglior realizzatore degli spagnoli in questa competizione con 4 goal all’attivo, mentre Cristiano Ronaldo, autore di 6 reti, è il più prolifico nelle fila del Manchester United.