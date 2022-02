VILLARREAL-JUVENTUS Streaming Gratis Online ROJADIRECTA TV, dove vederla: Mediaset Infinity DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Villarreal-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 22 febbraio 2022, la Juventus di Massimiliano Allegri farà visita al Villarreal di Unai Emery (Campione in carica di Europa League), nel match valido come andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2021-2022. In contemporanea alla sfida all’Estadio de la Ceramica tra la formazione di Unai Emery e quella di Massimiliano Allegri andrà in scena anche Chelsea-Lille.

Chi vincerà oggi?

Gli spagnoli sono approdati alla fase a eliminazione diretta dopo aver superato, da secondi in classifica, un girone comprendente anche il Manchester United, l’Atalanta e lo Young Boys. I bianconeri, invece, si sono lasciati alle spalle Chelsea, Zenit e Malmo. Di seguito le informazioni per vedere Villarreal-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Diretta Villarreal-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Villarreal (chiamato anche Submarino Amarillo) e Juventus (chiamata anche Vecchia Signora) dovranno fare attenzione anche al nuovo regolamento introdotto dall’UEFA non soltanto in Champions League, ma anche in Europa League e in Conference League. Da quest’anno infatti i goal in trasferta non valgono più doppio, e dunque, nel caso le due squadre segnino un numero di reti uguale tra andata e ritorno, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, P Torres, Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Iborra, A Moreno; Lo Celso, Danjuma. Allenatore Unai Emery. A disposizione in panchina: Asenjo, Mario Gaspar, Aurier, Mandi, Estupiñán, Capoue, Yeremi Pino, Trigueros, Moi Gomez, Paco Alcacer, Dia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Luca Pellegrini, Bonucci, Rabiot, Locatelli, Kean, Soulé. Indisponibili: Chiellini, Bernardeschi, Dybala e Rugani.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto arbitro Sven Jablonski. VAR Bastian Dankert e assistente VAR Harm Osmers.

Quando torna Dybala? L’argentino ha svolto gli esami al JMedical che hanno escluso lesioni. Allegri, tuttavia, non lo avrà nel match d’andata degli ottavi di Champions League e per i prossimi 10 giorni. Stesso destino per Rugani.

Villarreal-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Villarreal-Juventus in tv in chiaro con Mediaset su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre). Diretta tv anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite). Saranno Pierluigi Pardo e Massimo Paganin a commentare Villarreal-Juventus su Canale 5. Per quanto riguarda Sky, invece, i telecronisti saranno Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Villarreal-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Villarreal-Juventus streaming gratis con Mediaset Infinity (il nuovo nome di Mediaset Play Mediaset), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand. Per gli abbonati a Sky è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti.

Allegri (Juve): “Non è un ottavo scontato, il Villareal ha un allenatore bravo, ha tecnica, fisicità e inoltre loro arrivano da un buon periodo. Dovremo portare gli episodi dalla nostra parte. Vlahovic? Non dobbiamo dargli un carico eccessivo di responsabilità: domani è il suo esordio, non dimentichiamolo e io devo anche proteggerlo come ho fatto con altri: ha 22 anni”.

Villarreal-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Villarreal-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Alvaro Morata (Juve): “Vlahovic oggi aveva già negli occhi la partita di domani. Questa è una cosa che dà entusiasmo a tutti, speriamo che domani segni per la prima volta in Champions League […] Ho sempre sentito la fiducia di Allegri, è il primo che mi chiede tanto, mi conosce. Mi ha detto che dovevo restare e che si fidava di me, gli devo rispondere in campo”.