MILAN CAGLIARI Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV YouTube Facebook: Diretta SKY Live o Video DAZN?

Il Milan torna a giocare a San Siro dopo la doppia trasferta di Torino che ha regalato altrettanti successi all’undici di Pioli: 0-3 con la Juve, 0-7 con il Toro. I rossoneri affronteranno tra le mura amiche il Cagliari con l’obiettivo di ottenere il quarto successo consecutivo per prendersi definitivamente uno dei quattro posti che garantiscono l’accesso in Champions League. Rossoneri privi di Zlatan Ibrahimovic che, dopo l’infortunio nella gara con la Juve, ha concluso la stagione anzitempo e non prenderà parte nemmeno all’Europeo con la Svezia. Il Milan affronterà un Cagliari a caccia di un punto che garantirebbe la salvezza matematica che potrebbe però arrivare nel caso in cui il Benevento non riuscisse a battere il Crotone nel match delle 15. L’undici di Semplici sta attraversando un ottimo momento di forma e lo dimostrano i sei risultati utili consecutivi infilati nell’ultimo mese.

Milan Cagliari sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan Cagliari sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Le probabili formazioni di Milan Cagliari

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Cagliari con un punteggio complessivo di 10-0; l’ultima rete dei sardi contro i rossoneri risale al settembre 2018, firmata da João Pedro.

Il Cagliari ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 34 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nel maggio 2017), parziale in cui non ha trovato il gol nel 50% delle occasioni (17).

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Meité, Tonali, Castillejo, Leao, Hauge, Krunic, Mandzukic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Deiola, Cerri, Simeone.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Meli e Alassio. Quarto uomo: Manganiello. Var: Valeri. Ass. Var: Preti.

La prima delle due doppiette di Franck Kessié con il Milan in Serie A risale al gennaio 2018 contro il Cagliari, l’altra è stata realizzata contro la SPAL nel maggio 2019. João Pedro ha segnato tre gol contro il Milan in Serie A, l’attaccante del Cagliari è il miglior marcatore brasiliano nelle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei (41 gol): Neymar è secondo a quota 36.

