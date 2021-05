LAZIO TORINO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV YouTube Facebook, dove vedere il recupero: Diretta SKY Live o Video DAZN?

Tutto quello che c’è da sapere sul recupero di Serie A Lazio Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Dove vedere Lazio Torino Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 20:30 italiane di oggi martedì 28 maggio 2021 il recupero della 25a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

Lazio Torino prestanzione match

Inzaghi ha gli uomini contati in attacco. Assenti sia Caicedo che Correa. Ad affiancare Immobile sarà dunque uno tra Muriqi e Pereira. L’ex Manchester United sembrerebbe favorito dopo la prestazione negativa del kosovaro nel derby. In porta potrebbe andare Strakosha, mentre in difesa Luiz Felipe sostituirà Acerbi. A centrocampo è pronto Parolo se non dovesse farcela Milinkovic-Savic. Dall’altra parte, Nicola potrà schierare la sua miglior formazione. Verdi trequartista dietro alla coppia di attaccanti formata da Belotti e Sanabria. I due esterni saranno Vojvoda e Ansaldi, con Rincon e Mandragora al centro. Dietro confermati Izzo, Nkoulou e Bremer.

Lazio Torino in TV al posto di Rojadirecta

Lazio Torino sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Lazio Torino Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Lazio Torino sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Le probabili formazioni di Lazio Torino

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Cecconi e dal quarto uomo Dionisi. Al VAR ci saranno invece Aureliano e Liberti.

Alternative per vedere Lazio Torino streaming gratis e live tv

Altre forme per vedere Lazio Torino non ce ne sono in quanto Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.