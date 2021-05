LIVE ROJADIRECTA Atalanta-Juventus (Finale Coppa Italia), Pro Vercelli-Juventus U23, Bari-Foggia: Orario Canale TV Partite Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline) di oggi mercoledì 19 maggio 2021, dove spicca la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus.

17:30 Pro Vercelli-Juventus U23 (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Juve Stabia-Palermo (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Feralpisalò-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Cesena-Matelica (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:45 Bari-Foggia (Playoff Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

18:00 Albinoleffe-Grosseto (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

19:00 Tottenham-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Uno

19:00 Everton-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

21:00 Diretta Atalanta-Juventus (Finale Coppa Italia) – Rai Uno.

La Juventus punta al 14esimo titolo in Coppa Italia, mentre per l’Atalanta sarebbe la sua seconda volta. Due pareggi e una vittoria per l’Atalanta negli ultimi tre incontri ufficiali, con Malinovskyi a decidere l’ultimo scontro di campionato.

La Juventus non batte la Dea da fine 2019, quando espugnò Bergamo per 3-1. Da allora notevoli difficoltà contro i nerazzurri, oramai big assoluti.

Diretta Atalanta Juventus in chiaro su Rai Uno. Disponibile anche in streaming gratis online su Raiplay, la piattaforma della Rai accessibile tramite tablet, smartphone o computer. Basterà sintonizzarsi su Raiplay.it o scaricare l’app nei vari dispositivi mobili.

21:15 Burnley-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Uno

21:15 West Bromwich Albion-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.