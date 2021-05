FIORENTINA-NAPOLI Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Tutto quello che c’è da sapere su Fiorentina Napoli, partita della 37a giornata di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Dove vedere Fiorentina Napoli: si affrontano oggi domenica 16 maggio 2021 alle ore 12:30 italiane. Chi vincerà la sfida della 37a e penultima giornata di Serie A fra le due formazioni? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Napoli ha vinto 6-0 la gara d’andata e potrebbe ottenere il successo in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2014/15, sotto Rafael Benítez. La Fiorentina ha vinto solo tre delle ultime 21 sfide di Serie A contro il Napoli (8N, 10P); tuttavia, uno di questi successi (2-0) è arrivato proprio nella gara di ritorno dello scorso campionato. Il 3-0, dell’aprile 2018, è l’unico successo della Fiorentina nelle ultime 11 gare giocate contro il Napoli, al Franchi, in Serie A: cinque successi partenopei e altrettanti pareggi completano il parziale. La Fiorentina va in gol da sette partite interne consecutive di Serie A: si tratta della miglior striscia per la Viola al Franchi dal dicembre 2017 (una serie di 22).

Fiorentina Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Fiorentina Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

Le probabili formazioni di Fiorentina Napoli

La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Fiorentina (3-5-1-1): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. Allenatore: Iachini. A disposizione: Ricco, M. Quarta, Malcuit, Barreca, Maxi Olivera, Igor, Amrabat, Callejon, Eysseric, Montiel, Kouame, Kokorin. Indisponibili: Borja Valero, Dragowski, Rosati. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinksi, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Mario Rui, Bakayoko, D’Agostino, Elmas, Politano, Mertens, Petagna. Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly, Lobotka, Maksimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Abisso. Guardalinee: Tegoni-Mondin. Quarto uomo: Sacchi. Var: Chiffi. Avar: Costanzo.

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.