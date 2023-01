CHELSEA MANCHESTER CITY Streaming Gratis ROJADIRECTA LIVE, dove vedere TV Online: Opzioni Video DAZN o SKY?

Come vedere Diretta Chelsea-Manchester City Streaming Gratis senza Rojadirecta. Big match nella 19a giornata di Premier League. A Stamford Bridge, il Chelsea di Graham Potter accoglie il Manchester City di Pep Guardiola in una sfida che promette scintille. Raheem Sterling, che ha lasciato il City per il Chelsea in questa stagione, ha segnato contro il Forest nella sua ultima presenza, e ognuno dei suoi ultimi quattro gol ha aperto le marcature della sua squadra nelle rispettive partite. Si contenderà le luci della ribalta con l’ex centrocampista del Chelsea Kevin De Bruyne, che ha contribuito a cinque gol (4 gol, 1 assist) nelle ultime cinque partite di Premier League contro i Blues.

Chelsea-Manchester City probabili formazioni

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic. Allenatore Graham Potter.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Aké, Stones, Akanji, Lewis; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore Pep Guardiola.

Chelsea-Manchester City in TV al posto di Rojadirecta Canale



Chelsea-Manchester City in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport 4k (numero 213), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La sfida tra Chelsea-Manchester City, valida per il 19° turno di Premier League, si giocherà oggi giovedì 5 gennaio 2023. Il fischio d’inizio del match di Stamford Bridge, a Londra, è in programma alle ore 21:00 italiane.

Chelsea-Manchester City Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Chelsea-Manchester City streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Match che si potrà seguire anche su NOW acquistando il ticket ‘Sport’ prima di selezionare la diretta della partita dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Chelsea-Manchester City Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Chelsea-Manchester City Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.