E’ morto Gianluca Vialli, aveva 58 anni

Ancora un lutto nel mondo del calcio. Nell’anno delle scomparse di Pelé e Sinisha Mihajlovic, adesso dobbiamo dire addio a Gianluca Vialli, leggendario attaccante della Nazionale e di alcune tra le più importanti squadre di Calcio. Una notizia non attesa ma dolorosa per la sua famiglia, i suoi cari e gli amanti del mondo del calcio.

Nato a Cremona nel 19634, il mitico ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea è morto all’età di 58 anni, vittima di un tumore al pancreas, che combatteva dal 2017 e che si era notevolmente complicato negli ultimi giorni.

"Ai colpi della vita i perdenti rispondono perché proprio io? I vincenti rispondono: mettimi alla prova".

Addio a Gianluca #Vialli pic.twitter.com/qwSrVCPsMH — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 6, 2023

Una Champions e una Coppa Uefa con la Juventus, due scudetti con Samp e Juve, quattro Coppe Italia (tre e una),due Supercoppe italiane (una in blucerchiato e una in bianconero). Con la Samp anche una Coppa delle Coppe. In Nazionale (59 presenze e 16 gol) il 3° posto a Italia 90. E poi l’avventura al Chelsea, dove ha vinto due Coppe d’Inghilterra,una anche come allenatore-giocatore,una Coppa Lega, una Coppa Coppe e una Supercoppa.