FIORENTINA-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 di oggi domenica 3 ottobre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti, capolista a punteggio pieno della Serie A, sfida in trasferta la Fiorentina del tecnico Italiano, nel match valido per la 7a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Fiorentina-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 1N), tra cui entrambe le partite dello scorso campionato; in questo parziale ben quattro volte la squadra viola non ha trovato il gol.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. A disposizione in panchina: Terracciano, Venut, Terzic, Nastasic, Martinez Quarta, Torreira, Ambrabat, Maleh, Benassi, Saponara, Kokorin, Sottil. Allenatore Italiano.

La Fiorentina, a quota 12 punti dopo le prime sei giornate, con una vittoria registrerebbe la sua seconda miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, eguagliando i 15 punti ottenuti nelle prime sette nel 1998/99 con Trapattoni in panchina (ha fatto meglio in generale solo nel 2015/16, quando con Paulo Sousa arrivò a 18 punti nelle prime sette).

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti.

Il Napoli, vittorioso in tutte le sue prime sei partite di questo campionato, insegue il suo record stabilito nella stagione 2017/18 con Maurizio Sarri in panchina, quando vinse tutte le prime otto partite di Serie A, per poi fermarsi alla nona contro l’Inter di Luciano Spalletti (0-0).

Arbitro: Sozza.

Fiorentina-Napoli Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Fiorentina-Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati DAZN potranno assistere alla sfida anche in diretta streaming. Se si accede tramite dispositivo con internet sarà sufficiente collegarsi al portale, oppure scaricando l’app se ci si collega tramite smartphone e tablet.

Fiorentina-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

Fiorentina-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.