ROJADIRECTA Italia-Belgio Spagna-Francia Colombia-Brasile, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis senza Rojadirecta di domenica 10 ottobre 2021, dove spiccano Italia-Belgio e Spagna-Francia, le due finali di Nations League, e Colombia-Brasile (Qualificazioni Mondiali).

12:30 Verona-Fiorentina (Serie A Femminile) – Timvision

12:30 Milan-Roma (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn) e Timvision

13:30 Chelsea-Leicester (Women’s Super League) – Dazn

14:30 Albinoleffe-Renate (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Legnago-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Piacenza-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Pro Sesto-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports.

14:30 Seregno-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Sudtirol-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Trento-Fiorenzuola (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Virtus Verona-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Cesena-Ancona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

14:30 Lucchese-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Reggiana-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Sassuolo-Empoli (Serie A Femminile) – Timvision.

15:00 Italia-Belgio Streaming (Finale 3°-4° Posto Nations League) – Rai Uno.

16:00 Arsenal-Everton (Women’s Super League) – Dazn

17:30 Imolese-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Viterbese-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Turris (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Catania-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Latina-Picerno (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Monopoli-Campobasso (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Paganese-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Palermo-Foggia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Potenza-Fidelis Andria (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Taranto-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Spagna-Francia Streaming (Finale Nations League) – Rai Uno.

21:00 Minnesota United-Colorado Rapids (Mls) – Dazn

22:00 Bolivia-Perù (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

22:30 Venezuela-Ecuador (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

Lunedì 11/10 01:30 Argentina-Uruguay (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

Lunedì 11/10 02:00 Cile-Paraguay (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.