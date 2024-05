Palermo-Sampdoria Streaming TV: Dove Guardare la Partita e Probabili Formazioni

Palermo-Sampdoria: Playoff Serie B al Renzo Barbera

Il Palermo e la Sampdoria si sfideranno in una gara unica decisiva ai playoff di Serie B presso lo storico stadio Renzo Barbera di Palermo. Questo incontro promette emozioni e tensione, poiché entrambe le squadre ambiscono a conquistare un posto nelle semifinali dei playoff, avvicinandosi così al sogno della promozione in Serie A.

Il Palermo in vantaggio



Il Palermo, dopo una stagione regolare competitiva, si è classificato al sesto posto, guadagnando il diritto di giocare in casa questo importante match. Questo posizionamento in classifica rappresenta un vantaggio per i rosanero, che potranno contare sul supporto del proprio pubblico e sfruttare il fattore campo a loro favore. La squadra siciliana ha dimostrato costanza e determinazione durante la stagione, e ora è pronta a dare il massimo per superare la sfida contro la Sampdoria.

La sfida della Sampdoria

Dall’altra parte del campo, la Sampdoria arriva a questa partita dopo essersi classificata al settimo posto nella stagione regolare. Sebbene non abbia il vantaggio del campo come il Palermo, la squadra blucerchiata non manca di determinazione e voglia di vincere. Questa sfida rappresenta un’opportunità cruciale per la Sampdoria di dimostrare la propria forza e avanzare nei playoff, avvicinandosi così al traguardo della promozione.

I dettagli della partita

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la partita si protrarrà con i tempi supplementari, offrendo alle squadre un’ulteriore possibilità di segnare e ottenere la vittoria. Tuttavia, se la parità persiste anche dopo i tempi supplementari, il Palermo avrà il vantaggio di avanzare in semifinale grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare. Questo aspetto aggiunge ulteriore suspense e tensione all’incontro, rendendo ogni momento cruciale per entrambe le squadre.

Dove guardare la partita Palermo-Sampdoria

La partita Palermo-Sampdoria, valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B, si gioca oggi venerdì 17 maggio allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. Il fischio d’inizio della gara è fissato alle ore 20:30.

Per gli appassionati di calcio che non potranno assistere alla partita dal vivo allo stadio, ci sono diverse opzioni per seguire l’azione da casa. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su diverse piattaforme, inclusi canali come Dazn e Sky Sport. Su Sky, la telecronaca è affidata a Dario Massara con commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Marco Demicheli.

Inoltre, sarà disponibile lo streaming sulla piattaforma Now, oltre all’app Sky Go, permettendo ai tifosi di non perdere neanche un minuto di questa entusiasmante sfida ai playoff di Serie B.

Perché vedere Palermo-Sampdoria Streaming e Live TV

Il match tra Palermo e Sampdoria ai playoff di Serie B promette emozioni e suspense, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria e avanzare nella competizione. Il Palermo, forte del suo miglior posizionamento in classifica, cerca di sfruttare il vantaggio del campo, mentre la Sampdoria mira a dimostrare la propria forza e resilienza. Con la possibilità di tempi supplementari e un ulteriore vantaggio per il Palermo in caso di parità, questa partita si preannuncia intensa e avvincente per tutti gli appassionati di calcio.

Palermo-Sampdoria Probabili Formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Gomes, Segre, Lund; Ranocchia, Di Francesco; Brunori. Allenatore: Mignani.

A disposizione in panchina: Pigliacelli, Kanuric, Marconi, Buttaro, Aurelio, Stulac, Henderson, Vasic, Insigne, Di Mariano, Traorè, Mancuso, Soleri. Indisponibili: Coulibaly. Squalificati: Nedelceauru. Diffidati: nessuno.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Ricci, Yeoes, Giordano; Esposito, Borini; De Luca. Allenatore Andrea Pirlo.

A disposizione in panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, A.Conti, Ferrari, Leoni, Depaoli, Benedetti, Kasami, Verre, Vieira, Askildsen, Alvarez. Indisponibili: Muru, Girelli, Darboe. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Colombo (Como). Guardalinee: Lo Cicero e Mondin. IV uomo: Collu. VAR: Mariani. Assistente Sala VAR: Meraviglia.