PISA-MONZA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Finale PlayOff Serie B: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Pisa-Monza Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:30 italiane di oggi domenica 29 maggio 2022, all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani, Pisa e Monza si giocheranno la promozione in Serie A nel ritorno della finale playoff di Serie B. All’andata in Lombardia gli uomini di Stroppa si sono imposti con il risultato di 2-1. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Pisa-Monza streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Pisa-Monza Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



I riflettori sono tutti puntati sull’Arena Garibaldi di Pisa dove domenica sera andrà in scena il ritorno della finale playoff di Serie B. Si riparte dal 2-1 per il Monza ma ci sono almeno altri 90 minuti da giocare. Al termine di questo incontro soltanto una squadra potrà festeggiare la tanto sognata promozione in Serie A.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Benali; Puscas, Torregrossa. Allenatore D’Angelo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Paletta, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. Allenatore Stroppa.

Dove vedere Pisa-Monza Diretta Streaming Gratis invece di Rojadirecta Diretta TV in italiano



Pisa-Monza in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) e in streaming gratis per gli abboanti su Dazn (e di conseguenza sulla piattaforma TimVision), Helbiz Live, Sky Go e Now, servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Come vedere Pisa-Monza Streaming alternativa links Rojadirecta?

La sfida tra Pisa-Monza non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, RojaTV o RojadirectaTV Club. In alternativa sarà possibile seguire il match anche sul sito corrieredellosport.it.

