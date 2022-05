Finalissima 2022: Convocati di Mancini per Italia-Argentina, probabili formazioni

Il ct Mancini ha selezionato 30 azzurri per la “Finalissima” di Wembley contro l’Argentina di mercoledì. Sarà l’ultima partita del Giorgio Chiellini in Nazionale: ufficiale l’addio alla maglia dell’Italia del capitano che ha deciso di continuare la propria carriera in America.

Portieri

Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu, Gollini.

Difensori

Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti

Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti

Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Lorenzo Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.

La Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, nota anche come Finalissima 2022, sarà la terza edizione. Conosciuta come Coppa Artemio Franchi nelle due edizioni precedenti, quella di quest’anno si disputerà allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra, il 1º giugno 2022.

Le probabili formazioni di Italia-Argentina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Scamacca, Lorenzo Insigne. Allenatore Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Lautaro Martinez, Messi. Allenatore Scaloni.

