Repoker di Leo Messi con l’Argentina: cinquina all’Estonia

Con una prestazione che passerà alla storia, Leo Messi ha segnato per la prima volta 5 gol per la Nazionale argentina in una partita. L’impresa è stata raggiunta questa domenica con una vittoria per 5-0 contro la squadra estone in un’amichevole giocata allo stadio Sadar (Spagna).

L’uomo di Rosario, capocannoniere dell’Albiceleste con 86 goles, ha aperto le marcature su calcio di rigore al minuto 8 di gioco e ha allungato il vantaggio al 45′ su passaggio di Papu Gómez. Poi nella ripresa è riuscito a segnare al 47′ e al 71′, realizzando la cinquina al 76′ dopo aver approfittato di un rimbalzo.

I 5 Gol di Messi in Argentina-Estonia 5-0

