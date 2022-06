La FIFA annuncia le 16 sedi della Coppa del Mondo 2026, co-ospitata da Canada, Stati Uniti e Messico

La FIFA ha annunciato le 16 sedi della Coppa del Mondo 2026 di calcio, che sarà organizzata congiuntamente da Canada, Stati Uniti e Messico.

Le città selezionate per i mondiali di calcio sono:

Canada: Toronto e Vancouver.

Stati Uniti: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Atlanta, Dallas, Houston, Boston, Filadelfia, New York e Miami.

Messico: Città del Messico, Guadalajara e Monterrey.

Tra gli stadi selezionati, l’Azteca sarà il primo nella storia del calcio ad ospitare 3 campionati del mondo. Mentre il SoFi Stadium di Los Angeles è considerato il campo più costoso del pianeta.

Al momento non è stato comunicato dove si svolgeranno la prima partita e la finale della manifestazione sportiva. “Ci prenderemo il nostro tempo per scoprire dove saranno l’apertura e la chiusura”, ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino.

