BELLINZONA MONZA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la partita Amichevole: Video Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Bellinzona-Monza Streaming senza Rojadirecta, Amichevole. Alle ore 18:00 di oggi domenica 10 luglio 2022, il Monza del tecnico Stroppa affronta in Svizzera il Bellinzona, squadra della seconda divisione svizzera e allenata da David Sesa, ex attaccante di Lecce e Napoli. Una formazione, quella svizzera, già rodata e vicina all’esordio in Challenge League, previsto per sabato 16 luglio contro il Losanna. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Bellinzona-Monza video streaming gratis e diretta live tv.

In attesa dell’inizio del campionato di Serie A, il Monza di Galliani e Berlusconi presenta al proprio pubblico i suoi nuovi acquisti del calciomercato: Ranocchia, Cragno, Sensi, Carboni e Pessina.

BELLINZONA (4-4-1-1): Klein; Hamadi, Delli Carri, Monti, Morgado; Souza, Morandi, Gocic, Tia; Mina; Cortelezzi. Allenatore Sesa.

MONZA (3-5-2): Cragno; Bettella, Ranocchia, Caldirola; Molina, Sensi, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Mancuso, Mota Carvalho. Allenatore Stroppa.

Bellinzona-Monza in diretta tv e in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Streaming gratis online sull’app di Sportitalia, scaricabile su dispositivi come smartphone e tablet. L’alternativa è il collegamento al sito ufficiale da browser.

Bellinzona-Monza non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. Se cercate alternative potete sembre provare a cercare su Google o Bing la frase “Bellinzona-Monza Streaming Gratis Online”, e vedere così se siete fortunati…