2 partite di calcio in Sierra Leone con 187 gol in totale, si indaga

La Sierra Leone Football Association (SLFA) ha annunciato la scorsa settimana l’apertura di un’indagine su due partite in cui sono stati segnati un totale di 187 gol.

Prima dell’inizio delle partite, Gulf FC-Koquima Libano e Kahunla Rangers-Lumbebu United, Gulf e Kahunla avevano lo stesso numero di punti in classifica e stavano lottando per un posto per essere promossi nella Premier League del paese africano. In caso di vittoria di entrambi, la qualificazione sarebbe stata decisa per differenza reti.

Dopo il primo tempo, Gulf stava già vincendo 7-1 e Kahunla vinceva solo 2-0. Tuttavia, al termine dei 90 minuti, Gulf ha vinto con il risultato di 91-1 e Kahunla per 95-0. La situazione era così sospetta che uno degli arbitri ha addirittura lasciato il campo di gioco.

“Non possiamo restare a guardare e vedere una situazione vergognosa come questa rimanere impunita. Stiamo per avviare un’indagine e portare in giudizio tutti i responsabili di questa mediocrità”, ha affermato il presidente dell’SLFA Thomas Daddy Brima.

Da parte sua, il presidente del Lumbebu United ha dichiarato di non essere a conoscenza di una possibile definizione del risultato del match giocato dalla sua squadra.