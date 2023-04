Messico: Arbitro da una ginocchiata ad un calciatore

L’arbitro messicano Fernando Hernández ha dato una ginocchiata al calciatore argentino Lucas Romero durante una partita del Torneo di Clausura della Lega messicana 2023, sabato scorso allo stadio Azteca.

Il controverso incidente è avvenuto in una partita tra América e León, quando l’arbitro ha ammonito il colombiano Stiven Barreiro, difensore della squadra di León. Quando Hernández ha mostrato il cartellino giallo, Romero si è avvicinato per reclamare ed è stato colpito tra le gambe da una ginocchiata ed è subito caduto a terra sulla schiena.

Dal canto suo, l’arbitro si è pronunciato sul fatto e si è scusato. “Ai tifosi e al pubblico in generale chiedo scusa, così come a Lucas Romero per la mia reazione di ieri“, ha scritto lunedì Hernández sul suo account Twitter.

“Consapevole di ciò, mi atterrò alla delibera che la Commissione Disciplinare prenderà di conseguenza“, ha aggiunto. In tal senso, la Commissione Arbitrale ha riferito che, dopo aver analizzato i fatti, “la questione sarà deferita alla Commissione Disciplinare, che la risolverà secondo la normativa vigente” e sarà portata a conoscenza dell’opinione pubblica.

Hernández potrebbe subire una sanzione di sospensione per un periodo da 1 a 15 partite oltre ad una multa economica.

Rodillazo del árbitro al jugador de León, esto le puede costar la carrera a Fernando Hernandez, Archundia como explicas esto, agresión del árbitro. pic.twitter.com/QzOjGxwpbg — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 2, 2023