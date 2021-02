SASSUOLO SPEZIA Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, Dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Sassuolo Spezia Streaming Live Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline Gratis: Video Serie A 21a giornata. Alle ore 15:00 italiane di oggi sabato 6 febbraio 2021, si gioca Sassuolo Spezia in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match.

Sassuolo Spezia, sfida valida per la 21a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia: la squadra di De Zerbi (8a in classifica con 31 punti) affronta quella di Italiano (16a posizione con 18 punti). Nel 40% delle partite stagionali del Spezia in Serie A entrambe le squadre hanno segnato nel primo tempo. Il Sassuolo ha vinto tutte le cinque sfide contro lo Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, segnando 12 reti e subendone solo tre.

Sassuolo Spezia Diretta

Sassuolo Spezia viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Sassuolo Spezia Streaming

La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Sassuolo Spezia in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Sassuolo Spezia formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Squalificati: M. Lopez.

Indisponibili: Berardi, Bourabia, Romagna.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Galabinov, Verde. All. Italiano.

Squalificati: Pobega, Saponara.

Indisponibili: Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli.