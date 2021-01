TarjetaRojaOnline Cagliari-Milan (Serie A) Spal-Reggiana (Serie B) ROJADIRECTA TV: ORARIO partite Streaming Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi lunedì 18 gennaio 2021, dove spicca Cagliari-Milan, Monday Night della 18a giornata di Serie A.

20:45 Streaming Cagliari-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Cagliari-Milan, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari lunedí 18 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20.45. La squadra di Di Francesco affronta quella di Pioli. Il Milan va a segno da 18 trasferte di fila in campionato, solo una volta ha fatto meglio fuori casa nella sua storia in Serie A: 19 gare esterne tra marzo 1992 e aprile 1993.

Diretta Cagliari Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Arsenal-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football.

21:00 Streaming Spal-Reggiana (Serie B) – DAZN.

Diretta Spal Reggiana sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia.

I siti online comeche non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.