FIORENTINA CAGLIARI Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link Smartphone, dove vederla: SkyGo o DAZN?

Fiorentina e Cagliari si affrontano questo tardo pomeriggio (inizio ore 19:30) per la 31a giornata di serie A. I viola vengono dalla bella vittoria di Parma, che anche se ottenuta grazie ad un doppio penalty ha dato fiato ai ragazzi di Iachini in un periodo particolarmente delicato; sconfitta interna invece per i sardi, che hanno ceduto il passo al cospetto della dirompente e inarrestabile Atalanta col punteggio di 0-1, rimanendo così fermi a quota 39 punti in graduatoria, superati da Sassuolo e Bologna.

Fiorentina Cagliari viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

La Fiorentina è tornata a vincere a Parma dopo una striscia di 5 partite senza vittorie, ma deve trovare continuità per aspirare ad un buon finale di stagione, perché ora i successi sono solo 2 negli ultimi 10 incontri disputati; sono poveri anche i numeri dei rossoblù lontano da casa, una sola affermazione negli ultimi 10 match giocati.

Partita Fiorentina Cagliari live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.