ATALANTA SAMPDORIA Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA, dove vederla: Diretta SkyGo o DAZN?

Alle 21:45 di oggi 8 luglio 2020 torna a giocare nella propria città la dirompente Atalanta di questi tempi, ed ospita la Sampdoria, un'altra delle squadre del nostro campionato che sta vivendo un ottimo momento di forma. Arbitra il signor Giua.

I bergamaschi nello scorso turno di campionato hanno espugnato la tana del Cagliari grazie al gol di Muriel, blindando così il quarto posto di classifica a quota 63, a -1 dall’Inter, terza; fondamentale vittoria casalinga dei blucerchiati sulla SPAL, saliti ora a +7 rispetto al Lecce terzultimo.

Atalanta Sampdoria ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 252 Satellite, 257 Satellite).

I bergamaschi vengono da 4 vittorie casalinghe consecutive, con 11 gol fatti e 4 subiti; i blucerchiati cercano invece la quinta vittoria esterna stagionale, sarebbe la seconda consecutiva dopo quella di Lecce. Le due compagini non pareggiano in Serie A a Bergamo dal 2012/2013, 0-0 il finale.

Partita Atalanta Sampdoria ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.