ROJADIRECTA Svizzera-Italia e Brasile-Argentina, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 5 settembre 2021, dove spiccano Svizzera-Italia e Brasile-Argentina, partite di qualificazione ai prossimi mondiali di calcio del Qatar.

17:30 Sampdoria-Milan (Serie A Femminile) – Timvision

17:30 Pomigliano-Empoli Ladies (Serie A Femminile) – Timvision

17:30 Inter-Lazio (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Timvision

17:00 Fiorentina-Juventus Women (Serie A Femminile) – La7, La7D e Timvision

18:00 Inghilterra-Andorra (Qualificazioni Mondiali) – Canale 20

20:45 Svizzera-Italia Streaming (Qualificazioni Mondiali) – Rai 1

21:00 Brasile-Argentina Streaming (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

23:00 Ecuador-Cile (Qualificazioni Mondiali) – Como Tv

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.