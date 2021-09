NAPOLI BENEVENTO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la partita Amichevole: Video Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli Benevento Streaming senza Rojadirecta, Amichevole. Alle ore 21 di oggi lunedì 6 settembre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti sfida il Benevento in amichevole allo stadio Maradona di Napoli. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Napoli Benevento video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Napoli Benevento Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



In attesa della ripresa del campionato di Serie A, il Napoli affronta in amichevole il Benevento. Gli Azzurri, guidati da Luciano Spalletti, sono giunti alla sosta a punteggio pieno dopo aver battuto Venezia e Bologna. I sanniti, quest’anno allenati da Fabio Caserta, hanno iniziato il loro campionato di Serie B raccogliendo una vittoria contro l’Alessandria e una sconfitta contro il Parma.

NAPOLI (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Vergara; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. Allenatore Spalletti.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Barba, Pastina, Foulon; Calò, Acampora; Improta, Brignola, Insigne; Moncini. Allenatore Caserta.

Napoli Benevento Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Napoli Benevento in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Napoli Benevento Streaming alternativa Rojadirecta?

