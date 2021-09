BENEVENTO LECCE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: Video Sky DAZN o Helbiz Live?

Dove vedere Diretta Benevento Lecce Streaming senza Rojadirecta. Il Benevento sfida il Lecce nell’anticipo della 3a giornata di Serie B. Si gioca oggi venerdì 10 settembre 2021 allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Fischio d’inizio dell’arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina alle ore 20:30 italiane. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Benevento Lecce video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Benevento Lecce Streaming, probabili formazioni



BENEVENTO (4-4-1-1): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Elia, Ionita, Calò, Improta; R. Insigne; Sau.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Majer, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Coda, Olivieri.

Benevento Lecce Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Benevento Lecce in diretta tv su varie piattaforme: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (numero 251 del satellite) e HELBIZ. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Diretta Benevento Lecce Streaming Video TV: alternativa Rojadirecta?

Benevento Lecce streaming gratis online per gli abbonati mediante DANZ e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il match Benevento Lecce quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti e su Helbiz Live , la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Il match non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.