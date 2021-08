FROSINONE PARMA Streaming Gratis TV, dove vederla: Video Sky DAZN o Helbiz Live?

Dove vedere Diretta Frosinone Parma Streaming senza Rojadirecta. Inizia alle ore 20:30 di oggi venerdì 20 agosto 2021 il campionato di Serie B: a sfidarsi nell’anticipo saranno il Frosinone di Fabio Grosso e il Parma di Enzo Maresca. Sfida nella sfida tra il tecnico dei giallazzurri Grosso e il portiere crociato Gigi Buffon, entrambri protagonisti in azzurro nel successo del Mondiale 2006. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Frosinone Parma video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Frosinone Parma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminksi, Zampano; Boloca, Maiello, VItale; Canotto, Ciano, Tribuzzi. Allenatore Fabio Grosso.

Parma (4-3-3): Buffon; Sohm, Osorio, Valenti, Gagliolo; Brunetta, Schiattarella, Vazquez; Man, Tutino, D Iacoponi. Allenatore Enzo Maresca.

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Frosinone Parma in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il match sarà visibile anche su Dazn.

Frosinone Parma streaming gratis online per gli abbonati mediante DANZ e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Frosinone-Parma quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti e su Helbiz Live. Il match non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.