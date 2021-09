SVIZZERA ITALIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SkyGO o Rai Play

Dove vedere Svizzera Italia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Italia Campione d’Europa torna in campo oggi domenica 5 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane, allo stadio St Jakob-Park di Basilea, nel 5° turno del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di calcio di “Qatar 2022”. Scopri dove vedere Svizzera Italia streaming e tv.

Svizzera Italia Streaming, presentazione match

l pareggio a sorpresa con la Bulgaria complica i piani di Mancini e rende determinante l’esito della trasferta a Basilea, in programma domenica sera. La nazionale elvetica, passata dalla guida di Petkovic a quella di Yakin, è l’ostacolo più duro nel cammino verso i mondiali del prossimo anno. Ha perso la sua ultima partita proprio con l’Italia (3-0), nel secondo match di Euro 2020, poi ha battuto la Turchia e pareggiato contro avversari della levatura di Francia e Spagna, prima che i rigori finali la vedessero vincitrice nel primo caso e sconfitta nel secondo.

Svizzera Italia Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Vargas; Seferovic. Allenatore Murat Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Pau Cebrian Devis e Roberto Alonso Fernandez. Quarto uomo José Luis Munuera. Al VAR Juan Martinez Munuera con l’assistenza di Inigo Prieto.

Curiosità: Haris Seferovic ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite della Svizzera, due dei quali nei primi 20 minuti di gioco. Nel frattempo, Federico Chiesa ha fatto gol in tre delle ultime cinque partite dell’Italia contro altre Nazionali, ogni volta segnando il gol di apertura.

Statistica in evidenza: c’è stata una media di un gol a partita prima del 15° minuto di gioco nell’arco delle ultime sette partite ufficiali della Svizzera.

Svizzera Italia Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Svizzera Italia in diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Svizzera Italia Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Svizzera Italia fruibile quindi anche in streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it).

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.