ITALIA LITUANIA Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Italia Lituania Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Italia Campione d’Europa torna in campo oggi mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane, allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel 6° turno del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di calcio di “Qatar 2022”. Scopri dove vedere Italia Lituania streaming e tv.

Italia Lituania Streaming, presentazione match

Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera, Mancini è costretto a rivoluzionare la squadra. Complici tanti forfait (Immobile e Insigne hanno lasciato il ritiro), l’undici titolare azzurro sarà decisamente inedito.

Italia Lituania Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. Allenatore Mancini.

Lituania (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas. Allenatore Razanauskas.

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra).

Curiosità: l’italiano Ciro Immobile ha iniziato la Serie A segnando quattro gol nel primo tempo nell’arco di due partite, ma ha segnato nel finale dell’ultimo scontro diretto. Dovrà vedersela col portiere lituano Ernestas Šetkus, che ha subìto una media di 2,20 gol a partita in cui ha giocato nelle WCQ.

Statistica in evidenza: la Lituania ha concesso quattro rigori ai propri avversari nell’arco delle sue ultime cinque partite nelle WCQ. L’Italia vuole i tre punti e continuare il record della striscia di risultati utili consecutivi. Contro la Lituania, spazio ad una Nazionale molto diversa da quella che ha trionfato a Wembley.

Italia Lituania in diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Italia Lituania fruibile quindi anche in streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Altre forme per vedere Italia Lituania non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.