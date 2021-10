ITALIA-SPAGNA Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY o RaiPlay?

Dove vedere Italia-Spagna Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Italia Campione d’Europa torna in campo oggi mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 20:45 italiane, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siroa, nella semifinale della Final Four di Nations League. Scopri dove vedere Italia-Spagna streaming e tv.

Italia-Spagna Streaming, presentazione match

Chi vince volerà in finale dove affronterà il 10 ottobre contro la vincente di Francia-Belgio in programma domani sera, in diretta streaming su Canale 20, all’Allianz Stadium di Torino.

A Milano l’Italia non perde da 93 anni ed è imbattuta nelle 28 gare disputate allo Stadio di San Siro, dove però nelle ultime 5 uscite ha raccolto 5 pareggi, compreso quello con la Svezia che costò la qualificazione ai Mondiali 2018.

Italia-Spagna Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Pellegrini. Allenatore Roberto Mancini.

Spagna (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, Laporte, E Garcia, M Alonso; Koke, Busquets, Rodri; Oyarzabal, F Torres, Sarabia. Allenatore Luis Enrique.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Curiosità: Moise Kean ha segnato due gol nell’arco di 30 minuti – incluso segnare il gol di apertura – nell’ultima partita dell’Italia, che è stata una vittoria per 5-0 contro la Lituania. Lo spagnolo Ferran Torres ha segnato quattro gol in questa stagione di UEFA Nations League ed ha fatto gol in entrambe le ultime due partite della Spagna.

Statistica in evidenza: Il digiuno da vittorie al Meazza dura ormai da 9 anni: l’ultima vittoria risale al 16 ottobre 2012, 3-1 alla Danimarca (gol di Montolivo, De Rossi e Balotelli). Italia-Spagna a Milano si è già giocata 3 volte: 2 pareggi (1924 e 1980) e una vittoria italiana (4-0, nel 1942). Gli azzurri, da questo punto di vista, sono in serie positiva da 37 partite, un record mondiale, migliore della Spagna 2007-2009 (35) e del Brasile 1993-1995 (35, ma con un’altra gara non ufficiale non conteggiata). Nell’ultimo precedente, ovvero nella semifinale degli Europei, i nostri portacolori la spuntarono ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull’1-1.

Italia-Spagna Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Italia-Spagna in diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Italia-Spagna Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Italia-Spagna fruibile quindi anche in streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Altre forme per vedere Italia-Spagna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.