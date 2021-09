ITALIA BULGARIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Italia Bulgaria Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Italia Campione d’Europa torna in campo oggi giovedì 2 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nel 4° turno del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di calcio di “Qatar 2022”. Scopri dove vedere Italia Bulgaria streaming e tv.

Italia Bulgaria Streaming, presentazione match

Mancini, già in testa al girone, riparte dal record di imbattibilità che oggi può arrivare a 35 gare e da una Nazionale che ha una rosa ancora più ricca.

Mancini: “Credo sia un po’ cambiato il pensiero degli altri verso l’Italia. Il fatto che all’estero dopo il successo europeo ci guardino in modo diverso e con maggiore considerazione è una svolta diciamo storica. Una squadra forte deve saper difendere benissimo, tenere palla e attaccare, noi abbiamo dimostrato tutto questo riuscendo a giocare sempre allo stesso modo in casa e in trasferta”.

L’Italia gioca la sua prima partita dopo essere stata incoronata Campione d’Europa, grazie ai suoi sforzi eroici durante l’estate. Difficile da credere poco prima di EURO 2020, ma gli uomini di Roberto Mancini hanno dimostrato che la loro sequenza di 21 vittorie consecutive ufficiali da imbattuti al torneo non era un caso, avendola allungata nel contempo a 28 partite (21 vittorie, 7 pareggi) mentre hanno conquistato la corona europea!

Italia Bulgaria Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Italia (4-3-3): Gigi Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Gollini, Bastoni, Chiellini, Florenzi, Toloi, Castrovilli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Berardi, Raspadori.

Bulgaria (3-5-2): Naumov; Turitsov, Antov, Bozhikov; Karagaren, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Nedelev; Delev, D Iliev. Allenatore Petrov. A disposizione in panchina: Georgiev, Mihaylov, P Hristov, Nedyalkov, Velkovski, Malinov, Yankov, I Iliev, Despodov, Kirilov, Delev, Yomov.

Arbitro: Gözübüyük (Paesi Bassi). Guardalinee: Van Zuilen e Balder. 4° Uomo: Lindhout. VAR: Van Boekel. AVAR: Dieperink.

Curiosità: l’Italia non ha mai perso una partita ufficiale in cui Ciro Immobile è riuscito a segnare (11 vittorie), superando un handicap di -1 in otto occasioni. Nel frattempo, l’attaccante della Bulgaria Kiril Despodov ha visto arrivare nel secondo tempo ben sei dei suoi ultimi nove gol in Nazionale.

Statistica in evidenza: la finale di EURO 2020 è stata la prima volta in 22 partite ufficiali che l’Italia era in svantaggio alla fine del primo tempo (alla fine del primo tempo: 11 vittorie, 10 pareggi – prima di quella finale).

Italia Bulgaria Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Italia Bulgaria in diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Con gli italiani che notoriamente non sono riusciti a qualificarsi ai Mondiali (WC) 2018 dopo essere usciti nelle fasi a gironi nel 2010 e 2014, i campioni di Germania 2006 sentiranno che ora sarà il momento di farsi perdonare gli errori passati. Dopo aver vinto tutte le partite di qualificazione per EURO 2020, una tripletta di vittorie per 2-0 ha iniziato le Qualificazioni per i Mondiali in modo simile, poiché gli ‘Azzurri’ cercano di ripetere le loro gesta eroiche viste a Wembley anche ai Mondiali in Qatar 2022.

Italia Bulgaria Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Italia Bulgaria fruibile quindi anche in streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Altre forme per vedere Italia Bulgaria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Il Mancio parlando sui singoli:

“Penso che a Jorginho darei il Pallone d’Oro, sta facendo bene da anni e nella scorsa stagione ha vinto tutto ciò che ha giocato, se lo merita […] Mi sembra che Zaniolo e Pellegrini si siano ripresi dai vari infortuni e sono tornati a disposizione. Il problema si riproporrà quando si farà la lista Mondiale, ma sono tutti giocatori forti che stanno migliorando anno dopo anno. Zaniolo è importante che stia bene, poi non è un problema di ruolo”.