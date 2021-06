PARAGUAY BRASILE Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV: Dove vederla online con PC e Smartphone

DIRETTA Paraguay Brasile STREAMING QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 QATAR – Si gioca alle ore 02:30 italiane di stanotte mercoledì 9 giugno 2021: sesta giornata. Sale l’attesa per l’Europeo e per le partite in calendario degli Azzurri di Roberto Mancini. Ma dall’altra parte del mondo sono in pieno svolgimento le qualificazioni sudamericane per il Mondiale del 2002, giunte alla sesta giornata. Impegno non agevole per il Brasile (cinque vittorie su cinque partite giocate), atteso dalla trasferta in Paraguay. Di seguito tutte le info per vedere Paraguay Brasile streaming e diretta tv.

Paraguay Brasile presentazione match

Nell’ultimo incrocio tra Paraguay e Brasile, avvenuto nel giugno 2019 in Coppa America, i brasiliani si sono imposti solamente ai calci di rigore, unica vittoria negli ultimi sei confronti diretti tra le due Nazionali. Infatti c’è stato tanto equilibrio, con 5 pareggi e una vittoria brasiliana negli ultimi sei precedenti. L’ultima vittoria paraguaiana, invece, è arrivata nell’ormai lontano 2008 per 2-0.

Paraguay Brasile Streaming: probabili formazioni

Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas o Alberto Espíndola, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso e Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Gastón Giménez e Ángel

Cardozo Lucena; Miguel Almirón e Ángel Romero. CT Eduardo Berizzo.

Brasile: Brasil: Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos y Alex Sandro; Lucas Paquetá, Casemiro y Fred o Fabinho; Richarlisson, Gabriel o Roberto Firminho e Neymar. CT Tite.

Arbitro: Patricio Loustau (Argentina).

Dove vedere Paraguay Brasile streaming gratis e diretta tv al posto di Rojadirecta

La partita di calcio Paraguay Brasile in diretta streaming su COMO TV in esclusiva, con collegamenti pre-partita mezzora prima dell’inizio della sfida. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sempre su COMO TV con i vostri smartphone, tablet e pc, e quindi con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Cercando su Google o Bing la parola chiave “Paraguay Brasile Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online. Confermato l’oscuramento di Rojadirecta Italia perchè considerato illegale.