COLOMBIA ARGENTINA Streaming Gratis: info ROJADIRECTA Facebook Youtube, dove vedere Qualificazioni Mondiali Qatar 2022

DIRETTA COLOMBIA ARGENTINA STREAMING QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 QATAR – Si gioca alle ore 01:00 italiane di stanotte mercoledì 9 giugno 2021: sesta giornata. L’Albiceleste (seconda in classifica con 11 punti, ancora imbattuta dietro alla capolista Brasile) ha trovato tre successi e due pareggi, mentre la nazionale di Rueda Rivera è partita male ma ha vinto l’ultimo turno contro il Perù. Di seguito tutte le info per vedere Colombia Argentina streaming e diretta tv.

Colombia Argentina presentazione match

Sono 31 le sfide tra Argentina e Colombia nella storia delle due nazionali. Il bilancio è favorevole all’Albiceleste: 19 vittorie, sei pareggi e altrettante vittorie dei colombiani. Ma l’Argentina non è riuscita a trovare il successo negli ultimi due scontri diretti: 0-0 il 12 settembre 2018 in amichevole e vittoria della Colombia 2-0 nella Copa America del 2019, con reti di Martinez e Zapata. L’ultima sfida giocata in casa della Colombia è stata vinta dall’Argentina: qualificazioni a Russia 2018, 0-1 con gol decisivo dell’ex Lazio e Milan Lucas Biglia. Ci sarà tanta Serie A in campo: Lautaro, De Paul, Romero, Correa, Musso da una parte; Ospina, Cuadrado, Muriel e Zapata dall’altra.

Colombia Argentina Streaming: probabili formazioni

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Díaz; Luis Muriel e Duván Zapata. DT Reinaldo Rueda.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi e Lautaro Martínez. DT Lionel Scaloni.

Stadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia).

Arbitro: Roberto Tobar (Cile).

Dove vedere Colombia Argentina streaming gratis e diretta tv al posto di Rojadirecta

La partita di calcio Colombia Argentina in diretta streaming su COMO TV in esclusiva, con collegamenti pre-partita mezzora prima dell’inizio della sfida. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sempre su COMO TV con i vostri smartphone, tablet e pc, e quindi con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Cercando su Google o Bing la parola chiave “Colombia Argentina Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online. Confermato l’oscuramento di Rojadirecta Italia perchè considerato illegale.

La Colombia ha trovato un successo molto importante nell’ultimo turno, 3-0 sul campo del Perù con reti di Mina, Uribe e Diaz. Vittoria chiave perché fino a questo momento i risultati della nazionale di Rueda Rivera sono stati a dir poco altalenanti: i punti conquistati in cinque partite sono solamente sette, in virtù di due sconfitte e una vittoria. La Colombia è ora quarta a pari punti con Uruguay e Paraguay, ma se vuole evitare guai fino alla fine deve provare a cambiare marcia. L’Argentina ha quattro punti di vantaggio sul terzetto appena citato: l’Albiceleste ha pareggiato all’ultima giornata con il Cile, 1-1 in virtù del rigore trasformato da Messi e del pareggio di Sanchez. Il bottino della formazione allenata da Scaloni è di tre vittorie e due pareggi fino a questo momento.