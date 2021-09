UCRAINA FRANCIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SKY o Canale 20?

Dove vedere Ucraina Francia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Ucraina e Francia si affrontano nella sfida di qualificazione a Qatar 2022 oggi sabato 4 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane, allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev. La Francia è in testa al Gruppo D con 8 punti. Alle spalle dei transalpini l’Ucraina con 4, poi seguono Finlandia, Kazakistan e Bosnia-Erzegovina, tutte a quota 2. Scopri dove vedere Ucraina Francia streaming e tv.

Ucraina Francia Streaming, presentazione match

La Francia dovrà fare a meno di due pedine importanti del suo centrocampo nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 in programma in questa settimana. Contro Bosnia ed Erzegovina, Ucraina e Finlandia il C.T. transalpino Didier Deschamps si ritroverà senza N’Golo Kante (problema alla caviglia sinistra) e Corentin Tolisso (infortunio alla coscia sinistra), i quali sono risultati indisponibili dopo i controlli effettuati nel raduno dei galletti. Deschamps è corso ai ripari chiamando lo juventino Adrien Rabiot, considerato inizialmente infortunato ma sceso in campo contro l’Empoli, e Matteo Guendouzi del Marsiglia. I due sono già in viaggio per raggiungere i compagni nel ritiro dei Blues.

Ucraina Francia Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



In Ucraina senza Mbappé. La Francia, reduce dal deludente pareggio per 1-1 con la Bosnia, è a Kiev priva della sua stella, che giovedì ha lasciato il ritiro di Strasburgo a causa di un persistente dolore al polpaccio destro. Ne è nato un mezzo caso, in Francia, visto che dalla risonanza magnetica a cui si è sottoposto l’attaccante non è emersa nessuna lesione. Deschamps, però, ha deciso di non rischiare la sua incolumità e di rispedirlo a Parigi, dove riprenderà ad allenarsi con il Psg.

UCRAINA (3-5-2): Trubin; Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Junior Moraes, Yaremchuk. Allenatore Oleksandr Petrakov.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Veretout, Pogba, Rabiot; Griezmann, Benzema, Coman. Allenatore Didier Deschamps.

Curiosità: Roman Yaremchuk ha segnato il gol del vantaggio in 20 minuti nelle precedenti due partite di WCQ dell’Ucraina. Nel frattempo, se segnasse una doppietta qui, Antoine Griezmann potrebbe raggiungere il terzo posto (insieme a Michel Platini) nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Francia.

Statistica in evidenza: solo una delle precedenti 12 partite casalinghe di WCQ dell’Ucraina ha visto la squadra ospite del giorno segnare nel primo tempo.

Ucraina Francia Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Ucraina Francia in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 e quindi in streaming gratis onine con Mediaset Play ( link > www.mediasetplay.mediaset.it).

Ucraina Francia Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Ucraina Francia fruibile quindi anche in streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Altre forme per vedere Ucraina Francia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Coman al posto di Mbappé. Oggi, a Kiev, lo sostituirà Coman, mentre potrebbe essere schierato tra i titolari Rabiot, convocato al posto dell’infortunato Kanté. Resta invece qualche dubbio sul debutto dal 1’ del milanista Theo Hernandez, al quale Deschamps ha preferito Digne nel pari con la Bosnia: «Il risultato non è stato quello che volevamo, ma siamo primi nel girone – ha risposto il ct a chi sottolineava i risultati non proprio lusinghieri dei Bleus -. Ho una certa esperienza per sapere come vanno le qualificazioni, sono calmo e sereno». Quella di stasera sarà la prima partita in casa da selezionatore dell’Ucraina per Petrakov, che ad agosto ha sostituito Shevchenko.