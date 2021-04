Lituania-Italia Streaming e Diretta TV, dove vederla con PC Tables iPhone

Qualificazioni Mondiali 2022 – Terza partita del cammino di qualificazione ai Mondiali del Qatar per la nostra Nazionale Italiana. L’Italia di Roberto Mancini affronta la Lituania di Valdas Urbonas, per la 3a giornata del Gruppo C di qualificazione. Diretta streaming in chiaro con i servizi Rai. Fischio d’inizio prefissato per oggi mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 20:45 italiane dallo Stadio LFF di Vilnius, capitale della Lituania.

Lituania Italia Streaming, presentazione match

Mancini potrebbe operare altri cambi rispetto alle prime due partite, con l’inserimento dal primo minuto di Toloi (all’esordio assoluto), Bastoni ed Emerson Palmieri in difesa e il ritorno dal 1′ in mezzo al campo di Locatelli. Dubbi in attacco, dove Belotti e Immobile si giocano una maglia, con l’opzione Bernardeschi ‘falso nove’ sullo sfondo. A centrocampo possibile occasione per Soriano e Pessina, in difesa riposa Bonucci. Punto interrogativo anche su Pellegrini, che è in dubbio. Forfait per Florenzi, Grifo e Verratti. Sirigu tra i pali al posto di Donnarumma.

Lituania Italia Diretta Live, probabili formazioni e arbitro



Lituania (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych. Allenatore Valdas Urbonas.

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Sensi, Locatelli, Pessina; Chiesa, Ciro Immobile, Bernardeschi. Allenatore Roberto Mancini.

Arbitro: Pawel Raczkowski (Polonia).

Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 24 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 7 pareggi nel parziale).

Lituania Italia Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro



L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi (25) tra il 2004 e il 2006. Mancini potrebbe eguagliarlo. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

Lituania Italia in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

