ITALIA-Irlanda del Nord Streaming info ROJADIRECTA Facebook Live Video YouTube: Diretta TV da vedere Gratis su Rai Play con PC Tables iPhone

Qualificazioni Mondiali 2022 – Prima partita del cammino di qualificazione ai Mondiali del Qatar per la nostra Nazionale Italiana. L’Italia di Roberto Mancini affronta l’Irlanda del Nord di Ian Baraclough, per la prima giornata del Gruppo C di qualificazione. Diretta streaming in chiaro con i servizi Rai. Fischio d’inizio prefissato per oggi giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20:45 italiane dallo stadio Ennio Tardini di Parma.

Italia-Irlanda del Nord Streaming, presentazione match

Sono 9 i precedenti in partite ufficiali tra Italia e Irlanda del Nord: 6 i successi per gli azzurri, 2 i pareggi e una sola sconfitta, ma pesantissima. Era il 1958 e a Belfast l’Italia perse 2-1 contro l’Irlanda del Nord che arrivò prima nel girone di qualificazione estromettendoci dalla fase finale del Mondiale in Svezia.

Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 22 risultati utili consecutivi (15 vittorie e 7 pareggi nel parziale). L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

Italia-Irlanda del Nord Diretta Live, probabili formazioni e arbitro



ITALIA (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Tecnico Roberto Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. Tecnico Ian Baraclough.

Arbitro: Ali Palabiyik (Turchia).

Italia ancora imbattuta con Mancini nelle gare casalinghe. L’Italia è in serie positiva da 14 gare consecutive: il record è di 17 con Marcello Lippi. L’ultima sconfitta casalinga degli azzurri è quella del 1° settembre 2016 contro la Francia al San Nicola di Bari (3-1 per i transalpini) con Gian Piero Ventura al debutto sulla panchina dell’Italia dopo l’addio di Conte. Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come ct è di 18 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino totale di 61 punti, il migliore nella graduatoria dei ct unici dopo 27 gare.

Italia-Irlanda del Nord Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Italia-Irlanda del Nord in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia-Irlanda del Nord in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Italia-Irlanda del Nord non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.