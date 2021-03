Bulgaria-ITALIA Streaming info ROJADIRECTA Video YouTube Facebook Live: Gratis su Rai Play

Qualificazioni Mondiali 2022 – Seconda partita del cammino di qualificazione ai Mondiali del Qatar per la nostra Nazionale Italiana. L’Italia di Roberto Mancini affronta la Bulgaria di Jasen Petrov, per la 2a giornata del Gruppo C di qualificazione. Diretta streaming in chiaro con i servizi Rai. Fischio d’inizio prefissato per oggi domenica 28 marzo 2021 alle ore 20:45 italiane dallo Stadio Nazionale Vasil Levski di Sofia.

Bulgaria Italia Streaming, presentazione match

Sono 19 i precedenti Italia e Bulgaria, col il bilancio che risulta nettamente favorevole agli Azzurri: 10 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Nei 7 confronti disputati in terra bulgara, però, non sono mai arrivate vittorie italiane: fin qui, 5 pareggi e 2 vittorie dei padroni di casa.

Tra le due squadre vi è anche un precedente giocato in campo neutro: era la semifinale dei Mondiali di USA ’94, l’Italia vinse 2-1 grazie alla doppietta di Roberto Baggio e si qualificò per la finale (poi persa ai rigori contro il Brasile).

Bulgaria Italia Diretta Live, probabili formazioni e arbitro



BULGARIA (3-4-2-1): P Iliev; Dimov, Zanev, Bozhikov; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; D Iliev. Tecnico Jasen Petrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. Tecnico Roberto Mancini.

Arbitro: Damir Skovina (Slovenia).

Nella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022 (gli Azzurri hanno battuto 2-0 all’esordio l’Irlanda del Nord, e guidano con 3 punti il girone a pari merito con la Svizzera) le due reti della squadra di Mancini sono state realizzate da Berardi e Immobile, mentre è stato di Despodov, il cui cartellino è di proprietà del Cagliari, l’unico goal realizzato dalla formazione bulgara alla Svizzera.

Bulgaria Italia in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

