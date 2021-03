ITALIA-Slovenia Streaming TV Video YouTube Facebook Live: Gratis su Rai Play

Europei U21, diretta Italia-Slovenia streaming ore 21: dove vederla e probabili formazioni. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, fermi a due punti in classifica, si giocano il pass per l’accesso ai quarti di finale. Diretta streaming di Italia Slovenia in chiaro con i servizi Rai. Fischio d’inizio prefissato per oggi martedì 30 marzo 2021 alle ore 21 italiane dallo stadio Ljudski vrt di Maribor (in tedesco Marburg an der Drau, in italiano Marburgo sulla Drava).

Italia Slovenia Streaming, presentazione match

Partita da dentro o fuori a Maribor. Gli azzurrini, che al momento occupano il terzo posto del Gruppo C, sono reduci dai due pareggi : dopo l’1-1 contro la Repubblica Ceca all’esordio e arrivato il pari a reti bianche contro i campioni in carica della Spagna. Con una vittoria (ma non solo) l’Italia è sicura di passare ai quarti e per vincere servono i gol. E quelli, con Scamacca squalificato, l’Under 21 questa sera li chiede a capitan Cutrone.

Italia si qualifica ai quarti se…

Se batte la Slovenia. In quel caso supererebbe in classifica una tra Spagna e Repubblica Ceca che si affrontano oggi nell’ultima giornata. Gli azzurri andrebbero avanti anche pareggiando, nel caso in cui la Spagna batta i cechi. Se Italia-Slovenia e Spagna-Repubblica Ceca finiscono entrambe in parità gli azzurri si qualificano segnando 2 reti in più dei cechi (per esempio 2-2 contro uno 0-0).

Italia Slovenia Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Italia Slovenia in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www. raiplay.it. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Italia Slovenia Diretta Live, probabili formazioni e arbitro



Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Pobega, Maggiore, Frattesi, Sala; Raspadori, Cutrone. Allenatore Nicolato.

In panchina: Plizzari, Cerofolini, Bellanova, Frabotta, Ranieri, Pirola, Colombo.

Squalificati: Tonali, Delprato, Rovella e Scamacca.

Slovenia (4-2-3-1): Vekic; Zinic, Zaletel, Karic, Kolamanic; Gnezda Cerin, Petrovic; Matko, Elsnik, Prelek; Celar. Allenatore Acimovic. In panchina: Luk Leban, Turk, Gorenc, Stojinovic, Brekalo, Ploj, Svetlin, Rogelj, Horvat, Ogrinec, Medved, Kolobaric.

Arbitro: Frankowski (Polonia).

A livello Under sono 8 i precedenti tra le due nazionali. E il bilancio è a favore degli azzurrini: tranne il primo incrocio, finito 1-1, tutte le altre sfide sono state vinte dall’Italia. L’ultima volta, in amichevole nel 2017, finì 4-1 per gli azzurrini con i gol di Cutrone, Favilli, Chiesa e Orsolini. Di questi quattro, solo Cutrone è ancora in Under 21.

Alternative per vedere Italia Slovenia in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Italia Slovenia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.