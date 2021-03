ROJADIRECTA Repubblica Ceca-ITALIA (Europeo Under 21) Francia-Ucraina (Qualificazioni Mondiali): Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi mercoledì 24 marzo 2021, dove spiccano Repubblica Ceca-Italia (Europeo Under 21) e Francia-Ucraina (Qualificazioni Mondiali).

14:00 Cavese-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Feralpisalò-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

18:00 Repubblica Ceca-Italia Streaming (Europeo Under 21) – Rai Due in chiaro, streaming gratis online Rai Play

Il cammino dell’Italia Under 21 di Paolo Nicolato all’Europeo di categoria inizia dalla sfida alla Repubblica Ceca, il primo dei tre match del gruppo B. Per quest’anno la competizione è stata divisa in due parti: prima quella dei gironi, che si disputerà in questo mese di marzo, poi la fase finale a giugno.

18:00 Turchia-Olanda (Qualificazioni Mondiali) – Canale 20

20:45 Francia-Ucraina Streaming (Qualificazioni Mondiali) – Diretta TV su Canale 20 e streaming con Mediaset Play.

I campioni in carica della Francia, una delle quattro squadre europee ad aver partecipato alla prima Coppa del Mondo nel 1930, inizia qui la sua campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo (WCQ) 2022 (e la difesa del titolo) con questo ottavo scontro competitivo contro l’Ucraina (3 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta). La nazionale numero due al mondo è nel mezzo di una striscia di imbattibilità di 13 partite competitive (11 vittorie, 2 pareggi); otto vittorie in quella sequenza l’hanno vista vincere il primo tempo, quindi sarà fiduciosa contro gli ospiti (ranking n. 24).

21:00 Romania-Olanda (Europeo Under 21) – Rai Sport

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.