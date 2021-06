ITALIA SVIZZERA Streaming Gratis info ROJADIRECTA: Online su RaiPlay con PC Tables iPhone

Dove vedere Italia Svizzera Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Torna in campo la Nazionale di Mancini la quale questa sera sfidera la Svizzera: seconda giornata del Girone A di Euro 2020, la prima edizione itinerante dei Campionati europei di calcio. Diretta streaming in chiaro dallo stadio Olimpico di Roma con i servizi Rai. Fischio d’inizio programmato per oggi mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 21:00 italiane.

Italia Svizzera Streaming, presentazione match

Dopo l’ottimo esordio contro la Turchia la Nazionale azzurra parte col ruolo di favorita anche contro la Svizzera di Petkovic: “Se lo dicono i bookmakers inglesi lo accettiamo – ha scherzato Mancini -, ma il torneo è ancora lungo. La formazione rossocrociata ha faticato alla prima, ma faceva caldo, conosciamo le loro qualità. Sono quadrati, tecnici, bravi e sanno giocare a calcio. Servirà una gara perfetta da parte nostra”.

Italia Svizzera Diretta Live, probabili formazioni



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Allenatore Petkovic.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Italia Svizzera Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Assistenti Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Quarto uomo l’inglese Michael Oliver. VAR: il tedesco Bastian Dankert. I suoi assistenti saranno i connazionali Marco Fritz e Christian Gittelmann, e il polacco Pawel Gil.

Italia Svizzera in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).

Alternative per vedere Italia Svizzera in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Italia Svizzera non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.