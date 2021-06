ITALIA GALLES Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: SKY Live o Rai Play?

, , in

Dove vedere Italia Galles Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Torna in campo la Nazionale di Mancini la quale questa sera alle 18 sfidera il Galles nella terza e ultima partita del Girone A degli Europei di calcio di Euro 2020, la prima edizione itinerante dei Campionati europei di calcio. Diretta streaming in chiaro dallo stadio Olimpico di Roma con i servizi Rai e Sky. Fischio d’inizio programmato per oggi domenica 20 giugno 2021 alle ore 18:00 italiane.

Italia Galles Streaming, presentazione match

Gli azzurri hanno segnato a valanga nel Gruppo A, suggellando la qualificazione con una gara di anticipo, ma potrebbero avere più difficoltà contro un Galles che, con il 2-0 sulla Turchia alla seconda giornata, ha concluso la nona gara ufficiale su 12 senza subire gol. L’undici di Roberto Mancini è qualitativamente superiore alla Svizzera e alla Turchia, ma la capacità del Galles di frustrare gli avversari è ormai nota. La squadra di Rob Page sarà un osso duro per un’Italia che farà anche un po’ di turnover. Le due nazionali non hanno mai pareggiato nei nove confronti diretti precedenti. Gli azzurri hanno totalizzato sette vittorie, 23 gol segnati e appena cinque subiti.

Italia Galles Diretta Live, probabili formazioni



ITALIA (4-3-3): G Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Lorenzo Insigne. CT: Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Spinazzola, Bonucci, Di Lorenzo, Locatelli, Chiesa, Cristante, Barella, Berardi, Ciro Immobile, Raspadori.

GALLES (4-2-3-1): Ward; B Davis, Rodon, Mepham, C Roberts; Allen, Morrell; James, Ramsey, Bale; Moore. CT: Page. A disposizione in panchina: Hennessey, A Davies, Gunter, Norrington-Davies, Lockyer, J Williams, Brooks, Levitt, T Roberts, Ampadu, Wilson, N Williams.

Arbitro: Hategan (Romania). Guardalinee: Ghinguelac e Gheorghe.

Italia Galles Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Quarto uomo: Grinfeeld. VAR: Gil. AVAR: Letexier, Pages, Van Boekel.

Italia Galles in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Robert Page, Ct Galles: “Non possiamo fare calcoli [per la qualificazione]: se basteranno quattro punti, bene così. Sceglierò una squadra e un modulo in grado di competere contro l’Italia, e magari anche di vincere. Vogliamo vincere ogni partita e quella di domenica non è diversa”.

Alternative per vedere Italia Galles in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Italia Galles non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Domenico Berardi, attaccante Italia: “In attacco abbiamo tante alternative. Dobbiamo cercare di dare il 100% in ogni partita. Abbiamo davanti un’altra gara importante e cercheremo di vincere anche questa”.